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Son dakika: : /'den 'da bombalı saldırı: 8 sivil hayatını kaybetti

: Terör örgütü /, yine Barış Pınarı Bölgesi’nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.12.2019 18:14 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 18:32
Son dakika: MSB: PKK/YPG'den Tel Abyad'da bombalı saldırı: 8 sivil hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Suluk Atik köyünde, terör örgütü tarafından bomba yüklü araç patlatıldığını ve saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı.
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Son dakika: MSB: PKK/YPG'den Tel Abyad'da bombalı saldırı: 8 sivil hayatını kaybetti
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