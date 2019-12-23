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Putin, Kırım Köprüsü’nün ilk demir yolu testini gerçekleştirdi

Devlet Başkanı , yapımı tamamlanan Kırım Köprüsü’nde ilk demir yolu test yolculuğunu gerçekleştirdi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.12.2019 16:06 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 16:32
Putin, Kırım Köprüsü’nün ilk demir yolu testini gerçekleştirdi

Geçtiğimiz günlerde Rusya Teknoloji ve Nükleer Denetim Ajansı tarafından yapılan duyuruda Krasnador'dan Kırım'a uzanan köprünün yapımının tamamlandığı açıklanmıştı. Yapılan açıklamada köprünün resmi açılışının 24 Aralık Salı günü Rusya lideri Vladimir Putin ve devlet yetkililerince yapılacağı da belirtildi. Putin, açılış için Kırım'a giderek trenle Rusya'nın Krasnador Bölgesi'ne doğru yola çıkacak. Ancak, resmi açılıştan önce Putin, bugün ilk test yolculuğunu gerçekleştirdi ve Kırım Köprüsü'nde Kerç Boğazı açıklarında tren yolculuğu yaparak Taman'a ulaştı. Rusya Federasyonu'na bağlı yayın kuruluşları, yapılan yolculuğu canlı yayınladı.

"HAREKETİ BAŞLATMIYORUZ, YENİLİYORUZ"

Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "Hareketi başlatmıyoruz sadece yeniliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl bu köprü üzerinden araç geçişlerine izin verilmişti ancak tren seferleri bekletiliyordu. Köprünün 3 milyar dolardan fazla tutan maliyeti devlet bütçesi tarafından karşılandı.

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Putin, Kırım Köprüsü’nün ilk demir yolu testini gerçekleştirdi
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