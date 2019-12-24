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’nin kör desteğine güvenmeyin”

Giriş Tarihi: 24.12.2019
“AB’nin kör desteğine güvenmeyin”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'e ilişkin konuları konuşmaya hazır olduğunu belirterek, "Umarım yeni Yunan hükümeti olumlu yanıt verecektir. Bu noktada Yunanistan'a Türkiye ile diyalogdan kaçınıp Avrupa Birliği'nin (AB) kör desteğine güvenmesinin, sorunların çözümüne en büyük engeli teşkil edeceği uyarısında bulunmak istiyorum" dedi. Çavuşoğlu, Atina'da yayımlanan haftalık To Vima gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin başından beri diyalog politikası benimsediğini ancak Akdeniz'de sahili bulunan ülkelerin çoğunun bu çağrıları görmezden gelerek tek taraflı hareket ettiklerini vurguladı.

'MUTABAKAT YASAL'
Çavuşoğlu, "Libya ile imzaladığımız muhtıranın uluslararası hukuka uygun olduğuna ve deniz sınırlandırmasına ilişkin temel ilkelere saygı gösterdiğine inanıyoruz" dedi. Türkiye'nin, "Libya'daki tek meşru temsilci" olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı mutabakatı hatırlatan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla mutabakat yasal. Libya'daki siyasi sahnede herhangi bir değişiklik ise Türkiye'nin tezini etkilemeyecektir" dedi.

Dışişleri heyeti Moskova'da
DIŞIŞLERI Bakanlığı'ndan bir heyet, Rusya'nın başkenti Moskova'da Suriye ve Libya konusunda temaslarda bulunacak. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet pazar günü Rusya'ya gitti. Heyetin dün Rus yetkililerle başta Suriye ve Libya konularını ele aldığı tahmin ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretle ilgili hazırlıkların da görüşülmesi bekleniyor.

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“AB’nin kör desteğine güvenmeyin”
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