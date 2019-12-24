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Bahçeli'den flaş açıklaması: Gerekçesiz rahatsızlık duyanlar gayri millidir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ’a muhalefet eden, "yaptırmayacağız" diyen ve müteahhitleri tehdit edenlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. "’nin elini güçlendirecek proje" olarak nitelediği Kanal için Bahçeli Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir" şeklinde konuştu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 24.12.2019 13:13 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 13:22
Bahçeli'den flaş Kanal İstanbul açıklaması: Gerekçesiz rahatsızlık duyanlar gayri millidir

İşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

"HAKLI GEREKÇESİ OLMADAN RAHATSIZ OLANLAR GAYRİ MİLLİDİR"

"Kanal İstanbul'un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir. Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir. Elbette mezkur projenin bütün yönleri çok iyi analiz edilmeli, fizibilite çalışmalarıyla birlikte çevreye, ekolojik dengeye, stratejik hedeflere, çok taraflı antlaşmalara ne getirip ne götüreceği basiretle hesap edilmelidir.

"SADECE YALANCI DEĞİL MÜFTERİLER"

Kanal İstanbul Projesi'nin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil, aynı zamanda müfteridir."

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Bahçeli'den flaş Kanal İstanbul açıklaması: Gerekçesiz rahatsızlık duyanlar gayri millidir
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