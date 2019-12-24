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'ın tahliye talebine ret

eski Eş Genel Başkanı 'ın, 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Yüksekdağ'ın tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 24.12.2019 13:44 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 13:44
Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebine ret

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Figen Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen Eylül ayında Yüksekdağ hakkında tekrar tutuklama kararı verilen soruşturmadaki gizlilik kararı nedeniyle, dosyaya ulaşamadıklarını belirterek, mahkemeden bu dosyanın istenmesini talep etti. Soruşturmanın mükerrer olduğunu savunan avukatlar, dosyanın, Selahattin Demirtaş hakkında verilen tahliye kararı sonrası jet hızıyla açılarak, Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tekrar tutuklama kararı alındığını ileri sürdüler. Mahkeme heyeti, söz konusu dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenmesine, Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebine ret
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