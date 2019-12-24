Fransa’dan Google’a 150 milyon avro ceza: "Google Ads'teki kuralları ve kullanım şartlarını kafasına göre değiştiriyor"

Bu, Fransa Rekabet Kurumu tarafından Google'a verilen ilk ceza olma özelliğini taşırken, ABD'li şirket Fransa'daki ticari faaliyetlerinden dolayı çok sayıda soruşturma ile karşı karşıya kalmış durumda. Rekabet kurumunun cezayı açıklamasının ardından Google, karara itiraz edeceğini duyurdu.

Hava durumu hizmeti veren, kurumsal veriler işleyen ve bir dizi web sitesini yöneten bir Fransız şirketi olan Gibmedia'nın şikayeti üzerine başlayan soruşturma dört yıl sürdü.

Gibmedia, Google'ı, şirketin Google Ads hesabını bildirimde bulunmaksızın askıya almakla suçlamıştı.

Rekabet Kurumu, Google'ın kullanım şartlarını ve kurallarını kafasına göre değiştirerek piyasa gücünü kötüye kullandığını söyledi.

Rekabet kurumu başkanı Isabelle de Silva, "Kuralların uygulanma şekli Google'a, isteğine göre küçük işletmeleri yok etme veya ayakta tutma gücü veriyor." dedi.

Rekabet kurumu, arama sonuçlarının sponsorlu bölümünde görünmek isteyen reklamverenlerin geçidi olan Google Ads'deki kuralları tanımlamada tarafsızlık ve öngörülebilirlik eksikliği olduğunu söyledi

Verilen ceza ile ilgili konuşan rekabet kurumu yetkilisi, çevrimiçi arama işinde yaklaşık% 90'lık bir pazar payıyla Google'ın Google Ads'e adil erişim sağlama sorumluluğuna sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Yetkili, "Rekabet hukukunun en büyük ilkelerinden biri, 'büyük güç büyük sorumluluk ister' ilkesidir. Bu aynı zamanda Örümcek Adam'ın da sloganıdır" diyerek kurgusal süper kahramana atıfta bulundu.

GOOGLE: TÜKETİCİYİ KORUMAK İÇİN ENGELLEDİK

Google, Gibmedia şirketinin, insanları belirsiz faturalandırma koşullarına sahip hizmetler için ödeme yapmaya zorlayarak dolandıran web sitelerinin reklamlarını yayınladığını ve bu yüzden Google Ads'te engellendiğini söyledi.

Google, "Bu tür reklamları sistemlerimizde istemiyoruz, bu nedenle Gibmedia'nın Google Ads hizmetlerimizi kullanımını askıya aldık ve tüketicileri zarar görmekten korumak için reklam gelirlerini dondurduk." dedi. Gibmedia ise bu iddiayı yalanladı.

GIBMEDIA: GOOGLE'IN BU KONUDA BİR SAVUNMASI YOK, BU NEDENLE BİZE SALDIRIYOR

Gibmedia'nın avukatı Hervé Lehman yaptığı açıklamada, "Gibmedia hiçbir zaman aldatıcı bir uygulamadan dolayı bir ceza almadı ve bir kez daha rekabete aykırı uygulamalarından dolayı ceza yiyen Google'ın, kurbanına saldırmaktan başka savunması olmadığını görmek kabul edilemez bir durumdur" ifadelerine yer verdi.

Eylül ayında Google, dört yıl önce başlayan mali dolandırıcılık soruşturmasını neticelendirmek için Fransız makamlarına 1 milyar avroya yakın ödeme yapmayı kabul etmişti.

Yine bu yılın Ocak ayında, Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), Avrupa Birliği çevrimiçi gizlilik kurallarını ihlal ettiği için Google'a 50 milyon avro para cezası vermişti.

CNIL, Ocak ayında aldığı kararda, Google'ın kullanıcılara kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgi verme vermek gibi konularda şeffaflık ve netlikten yoksun olduğunu ve kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanıcıların onaylarını düzgün bir şekilde almadığını belirtti.