Gerçek katilleri akladılar

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili davada 5 kişi idam cezasına çarptırıldı. Suudi Arabistan'da görülen davada mahkeme, yargılanan 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verdi.Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, kararın temyize açık olduğunu, hangi sanıkların hangi cezayı aldığına ilişkin net açıklamanın nihai karardan sonra yapılacağını aktardı. Sözcü, "Tasarlanarak adam öldürme değil, anlık bir karar" açıklamasını da yaptı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını kaydeden Şelan, Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini söyledi. Kahtani ve Uteybi, Kaşıkçı cinayetindeki sorumlulukları nedeniyle ABD'nin yaptırım listesine aldığı 17 Suudi Arabistan vatandaşı arasında yer alıyor.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da verilen karar, insanlığın vicdanını yaralamıştır" paylaşımında bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter paylaşımında Suudi mahkemesinin skandal bir karara imza attığını belirterek, "Cinayet çetesini özel bir jetle İstanbul'a gönderen, Kaşıkçı'nın ölüm fermanını imzalayan, maktulün cesedini yok eden ve bu cinayeti halının altına süpürmeye çalışan kişilere dokunulmazlık verildi. Bu cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek tüm dünyanın zekâsıyla alay etmektir. Türkiye bu olayı aydınlatmak için çabalarını sürdürecektir" dedi. BM Kaşıkçı raportörü Agnes Callamard "Adaletle örtüşmeyen gülünç bir karar" açıklaması yaparken Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de olayın hızlı bir şekilde kapatılmasının ve bilgisi olanların idam edilerek susturulmasının amaçlandığını söyledi.DIŞIŞLERI Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, karara "beklentileri karşılamaktan uzak" ifadeleriyle tepki gösterdi. Sözcü Aksoy "Karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzak" dedi. ANKARA