Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 13 Temmuz günü, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonla, üzerinde 0.80 gram bonzai bulunan İbrahim G. gözaltına alındı. Tutuklanan İbrahim G. hakkında, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık İbrahim G. hazır bulundu. Uyuşturucu ticareti yapmadığını ancak kullanıcı olduğunu öne süren İbrahim G. beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığı 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.