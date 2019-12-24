Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Nijerya'da kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı

'da kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı

ülkesi açıklarında bir petrol tankerinin korsanlar tarafından saldırıya uğraması sonrası kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.12.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 12:03
Nijerya'da kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı

Yunan nakliye şirketi Navios Tanker Management tarafından yapılan açıklamada, "Kaçırılan mürettebat serbest bırakıldı. Şimdi güvende ve sağlık kontrollerinden geçirildiler." ifadelerine yer verildi.

Gemicilerin psikolojik ve fiziksel sağlık durumlarının iyi olduğu, yakında evlerine dönecekleri bilgisi paylaşıldı.

Şirket yönetimi, fidye için kaçırılan denizcilerin nasıl kurtarıldığına ya da fidye verilip verilmediğine dair bilgi vermedi.

Nijerya'nın Gine Körfezi'ndeki Bonny Adası açıklarında 3 Aralık'ta saldırıya uğrayan tankerden biri Türk, 18'i Hint 19 kişilik mürettebat kaçırılmıştı.

Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından fidye için adam kaçırma olaylarına sıklıkla rastlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nijerya'da kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN