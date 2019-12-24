PKK/YPG’den kalleş saldırı: 8 ölü

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TERÖR örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi'ndeki sivilleri hedef aldı. Terör örgütü, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katletti, çok sayıda sivili yaraladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı." ANKARA