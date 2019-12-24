Şoygu: Su-57'nin yeni füze ve bombaları Suriye’de test edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında yapılan Savunma Bakanlığı genişletilmiş yıllık toplantısında konuşan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Su-57 savaş uçaklarının yeni füze ve bombalarını ve Mi-28NM insansız hava aracını Suriye'de test ettiklerini söyledi. Suriye ordusunun Rus Hava Kuvvetlerinden havadan destek aldığını ve bu sebeple Rus Hava Kuvvetlerinin Suriye'de günde 2 ile 3 uçuş yaptıklarını belirten Bakan Şoygu, 2015 ile 2017 yıllarında çatışmaların yoğun olduğu dönemde ise günlük 80 ile 90 uçuş yaptıklarını ifade etti.

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