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Şoygu: Su-57'nin yeni füze ve bombaları ’de test edildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ’de Su-57 savaş uçaklarını yeni füze ve bombalarla test ettiklerini açıkladı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 24.12.2019 20:28 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 20:33
Şoygu: Su-57'nin yeni füze ve bombaları Suriye’de test edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında yapılan Savunma Bakanlığı genişletilmiş yıllık toplantısında konuşan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Su-57 savaş uçaklarının yeni füze ve bombalarını ve Mi-28NM insansız hava aracını Suriye'de test ettiklerini söyledi. Suriye ordusunun Rus Hava Kuvvetlerinden havadan destek aldığını ve bu sebeple Rus Hava Kuvvetlerinin Suriye'de günde 2 ile 3 uçuş yaptıklarını belirten Bakan Şoygu, 2015 ile 2017 yıllarında çatışmaların yoğun olduğu dönemde ise günlük 80 ile 90 uçuş yaptıklarını ifade etti.

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Şoygu: Su-57'nin yeni füze ve bombaları Suriye’de test edildi
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