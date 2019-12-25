Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD'de banka soyguncusu "Mutlu Noeller" diye bağırarak paraları etrafa saçtı

'de banka soyguncusu "Mutlu Noeller" diye bağırarak paraları etrafa saçtı

'nin Colorado eyaletinde bir banka soyguncusu "Mutlu Noeller" diye bağırarak çaldığı paraları bankanın önünde havaya saçtı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 25.12.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 10:53
ABD'de banka soyguncusu Mutlu Noeller diye bağırarak paraları etrafa saçtı

Yerel basında çıkan haberlere göre, beyaz sakallı olduğu belirtilen 65 yaşındaki David Wayne Oliver'in bankadan çaldığı paralardan yaklaşık 10 bin doları yoldan geçenlerin üzerine saçtı.

Soygunda banka çalışanlarının silahla tehdit edildiği ileri sürülürken polis, soygunda silah kullanıldığına dair ize rastlanmadığını açıkladı.

Görgü tanıkları, Oliver'in bankadan çıkar çıkmaz torbadan çıkardığı paraları havaya fırlatarak "Mutlu Noeller" diye bağırdığını aktardı. Yoldan geçenlerin topladıkları parayı bankaya iade ettiği kaydedildi.

Oliver'in olayın ardından bankanın yanındaki bir kahve dükkanına oturarak teslim olmayı beklediği ve olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de banka soyguncusu "Mutlu Noeller" diye bağırarak paraları etrafa saçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN