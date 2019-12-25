Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD’den Ürdün ve Mısır’a köpek yok

ABD’den ve Mısır’a köpek yok

Giriş Tarihi: 25.12.2019
ABD’den Ürdün ve Mısır’a köpek yok
ABD artık Ürdün ve Mısır'a dedektör köpek göndermiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlayıcı tespit eden özel eğitimli köpeklerin ölümüne neden olan sıcak çarpması ve böcek ısırmasından dolayı bu iki ülkeye gönderilmeme kararı alındığı belirtildi. Karar, eylül ayında dedektör köpeklerin en büyük alıcısı olan Ürdün'de görev yapan iki köpeğin sıcak çarpması nedeniyle ölmesinin ardından geldi. Bakanlık Ürdün ve Mısır'da bulunan toplamda 7 köpeğin sıcak çarpması ve böcek ısırması nedeniyle öldüğünün tespit edildiğini duyurdu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’den Ürdün ve Mısır’a köpek yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN