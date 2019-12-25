Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Ayine gidenleri taşıyan tekne battı: 100 ölü

Ayine gidenleri taşıyan tekne battı: 100 ölü

Giriş Tarihi: 25.12.2019
BATI Afrika ülkesi Benin'de, ayine giden Hristiyanları taşıyan teknenin batması sonucu en az 100 kişi öldü. Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya'nın Lagos kentinde yaşayan 100'den fazla Beninli, Nokoue Gölü kıyısındaki So-Ava kentindeki Cherubim ve Seraphim kiliselerindeki geleneksel yıllık ayine katılmak üzere cumartesi günü tekneyle yola çıktı. Kafileyi taşıyan tekne, Benin karasularında battı. Teknede tam olarak kaç kişinin olduğu bilinmezken, şu ana kadar 100 kişinin cesedine ulaşıldı. Teknenin aşırı yük nedeniyle battığı iddia ediliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayine gidenleri taşıyan tekne battı: 100 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN