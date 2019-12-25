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Tunus 'ndan açıklama!

Tunus Kays Said, Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Libya konusunu tüm yönleriyle masaya yatırdıklarını belirterek, "Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakat zaptının" sadece iki ülkeyi ilgilendirdiğini söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 25.12.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 16:14
Tunus Cumhurbaşkanı'ndan açıklama!

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Libya konusunu tüm yönleriyle masaya yatırdıklarını belirterek, "Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakat zaptının" sadece iki ülkeyi ilgilendirdiğini söyledi.

Tunus'a resmî ziyaret gerçekleştiren Erdoğan ile mevkidaşı Said, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Said, mevkidaşı Erdoğan ile "Tunus zeytinyağı ve hurması"nın bulunduğu öğle yemeğinde sağlık, tarım ve diğer tüm sektörlerde iş birliğinin yanı sıra ekonomik, toplumsal ve siyasi meseleleri ele aldıklarını belirtti.

Said, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Libya meselesini tüm yönleriyle masaya yatırdık. Ancak, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı, iki ülke arasındaki sınırları belirliyor. Bu iki ülke arasındaki bir mesele. Tunus'u kapsamıyor. Bazı ülkelerin bu konuya ilişkin çekinceleri olabilir. Ancak dediğim gibi bu bizim Türkiye veya Libya ile meselemiz değil."

Said, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Tunus'ta inşa etmeyi planladığı hastane projesini değerlendirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Said, "Türkiye ile iş birliğinin tüm alanlarda daha verimli ve geniş ufuklar taşıdığını" belirtti.

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Tunus Cumhurbaşkanı'ndan açıklama!
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