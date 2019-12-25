İsrail, Doğu Kudüs’te yine evleri yıktı

BUGÜN NELER OLDU

DOĞU Kudüs'ün Cebel el-Mükebber Mahallesi'nde Şukayrat ailesine ait 2 evin İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen belediye ekiplerince yıkıldığı belirtildi. İsrail güçlerinin Şukayrat ailesine ait evleri "ruhsatsız" inşa edildikleri gerekçesiyle yıktığı ifade edildi. Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.