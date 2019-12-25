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Lavrov, İtalyan mevkidaşı ile krizini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile krizini görüştü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 25.12.2019 14:19
Lavrov, İtalyan mevkidaşı ile Libya krizini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Di Maio ile telefon görüşmesi yaptı.

Libya'daki durumun ele alındığı görüşmede, her iki tarafın da Birleşmiş Milletlerin (BM) merkezi rolü ile birlikte Libya barış sürecine uluslararası düzeyde eşlik etme çabalarının maksimum koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bakanlar, komşu ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak, Libya'daki taraflar arasındaki diyalogu geliştirme çabalarına odaklanma gereği üzerinde anlaştılar." ifadesi kullanıldı.

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Lavrov, İtalyan mevkidaşı ile Libya krizini görüştü
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