Okula bomba

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de Beşar Esad rejimi ile destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Rusya'nın, sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırıları sonucunda 8 sivil hayatını kaybetti. AP ve AFP ajansındaki haberlere göre hedef olan yerler arasında bir de okul vardı. 8 kişinin de bu okulda öldüğü ve hayatını kaybedenlerden 5'inin çocuk olduğu açıklandı. Sivil Savunma ekipleri bir yandan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan saldırılardan kaçan sivilleri güvenli yerlere taşımaya çalışıyor. Rus uçakları ayrıca, sivillerin bombalanan yerleşimlerden Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki bölgelere kaçış güzergahlarını da vuruyor.Esad rejimi ve destekçisi İran ile Rusya, İdlib'in güneydoğusunda 20 Aralık'ta başlattıkları kara operasyonunu da sürdürüyor. Şimdiye kadar 35 yerleşim rejim güçlerinin eline geçti. Öte yandan, kasım ayı başından bu yana yerinden edilen sivil sayısı 215 bine yükseldi. Siviller, nispeten daha güvenli gördükleri Suriye-Türkiye sınırı hattındaki kamplara, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelere göçüyor. Sürekli sınıra doğru yığılan nüfus hareketinin Türkiye ve Avrupa'ya büyük bir göç dalgasını tetiklemesi gündemde. Türkiye ile 130 kilometrelik sınır hattını paylaşan İdlib'in kuzeybatısında Hatay, doğusunda Halep, kuzeydoğusunda Halep'in Afrin ilçesi, güneyinde Hama, kuzeybatısında Lazkiye bulunuyor. 6 bin kilometrekare alan üzerine kurulu İdlib ilinde iç savaştan önceki son nüfus sayımına göre 2 milyona yakın kişi yaşıyordu. Mart 2011'de başlayan iç savaşta yoğun çatışmalara sahne olduğu için nüfus 1,2 milyona düştü.HAINLIKTE sınır tanımayan terör örgütü PKK/YPG, yüzlerce yabancı uyruklu kimsesiz çocuğu zorla silahlandırıyor. Mardin/Kızıltepe'ye teslim olan terörist H.A. ifadesinde PKK/YPG terör örgütünün işgal ettiği Suriye'nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan, yaş aralığı 12-14, sayıları yüzden fazla olan yabancı uyruklu kimsesiz çocuğun eline zorla silah vererek eğittiği, eğitimi tamamlayan çocukların Roj kampına Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Millî Ordusuna karşı kullanılmak üzere götürüldüklerini belirtti. Güvenlik kaynakları bu durumu PKK/YPG terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığının, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin, dağılma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarının bir göstergesi olduğu şeklinde değerlendirdi. ANKARARUSYA Dışişleri Bakanlığı, Libya krizi konusunda Türkiye ile temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada, Libya ile ilgili olarak önceki gün Moskova'da Rus ve Türk uzmanların istişarelerde bulunduğu hatırlatıldı. Rus delegasyonuna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Türk delegasyonuna ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği aktarıldı. Açıklamada, "Görüş alışverişinin ardından, Libya'daki krizin çözümüne yardımın sağlanması da dahil olmak üzere temasların devam ettirilmesinde anlaşmaya varıldı" denildi.