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Trump ve Xi, ABD - ticaret anlaşmasını imzalayacak

ABD ve arasında ilk aşamasına ilişkin uzlaşma sağlanan ticaret anlaşmasını, ABD Başkanı ve Çin Devlet Başkanı imzalayacak.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 09:30
Trump ve Xi, ABD - Çin ticaret anlaşmasını imzalayacak

ABD ve Çin arasında ilk aşamasına ilişkin uzlaşma sağlanan ticaret anlaşmasını, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping imzalayacak.

ABD askerleriyle bir telekonferans görüşmesi yapan Trump, "Bir imza töreni ypacağız... Bir araya geldiğimizde hızlıca imzaları atacağız, çünkü bunun yapılmasını istiyoruz. Anlaşma yapıldı. Artık yalnızca çeviriler yapılıyor" dedi.

ABD tarafının "anlaşmanın tamamlandığına" ilişkin açıklamalarına karşılık, Çin tarafı henüz anlaşmanın tamamlandığını onaylayan bir açıklama yapmadı.

Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin ayrıntıların, resmi imzalar atıldıktan sonra açıklanacağını duyurdu.

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Trump ve Xi, ABD - Çin ticaret anlaşmasını imzalayacak
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