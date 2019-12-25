Washington Post: Kaşıkçı ile ilgili karar adaletle alay etmektir

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VATANDAŞI olduğu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da yazarları arasında olduğu Washington Post gazetesinin yayın kurulu, Suudi Arabistan yargısının Kaşıkçı davasında aldığı kararlara ilişkin bir açıklama yayımladı. "Suudi Arabistan, Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde, adaletle utanmasızca alay eden bir karar aldı" denilen makalede, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın eski istihbarat yetkilisi Ahmed el Asiri ve Saud el Kahtani'nin "aklanmasına" tepki gösterildi.İLETIŞIM Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dava kararına tepki göstererek, "Düzmece yargılamanın sonucunda çıkan karar, davayı takip eden adil gözlemcilerin zekasına bir hakarettir" dedi.