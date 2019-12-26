AB’de sığınmacı çocuk krizi büyüyor

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AvrupaBirliği (AB) Komisyonu, AB üyelerine çağrıda bulunarak, Yunanistan'da kapasitesinin çok üstünde dolu olan sığınmacı kamplarında, yanında ebeveyni olmadan yaşayan 18 yaş altı çocuk ve gençlerin paylaşılmasını talep etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir sözcüsü, "Komisyon kamplardaki zorlu koşullardan endişe duyuyor" diyerek, söz konusu çocuklarla gençlerin başka ülkelere tahliye edilmesini istediklerini bildirdi. Almanya Hükümet Sözcü ise "Almanya bunu tek başına yapamaz' ifadesini kullanarak, çağrıya sıcak bakmadıklarını belirtti.