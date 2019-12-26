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’in ölümünün 42. yılı! Charlie Chaplin kimdir? Hayatı ve filmleri

Bugün ’in ölümünün 42. Yıldönümü. Bu nedenle Charlie Chaplin sorusunun yanıt çok sık araştırılıyor. Charlie Chaplin oldukça renkli ve bir o kadar da ilginç bir hayata ve kariyere sahip. Peki, Charlie Chaplin kimdir? Chaplin’in her iki ebeveyni de 'daki müzik salonunda çalışıyordu. Otobiyografisinde, 5 yaşında, annesinin sesinin aniden kabadayı bir asker gibi detone olarak kalabalığının önünde nasıl rezil olduğunu anlattı. Annesi detone olunca da Charlie’nin sahne hayatı başlamış oldu. İşte Charlie Chaplin’in hayatı ve Charlie Chaplin filmleri…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:20
Charlie Chaplin’in ölümünün 42. yılı! Charlie Chaplin kimdir? Hayatı ve filmleri

Chaplin'in her iki ebeveyni de 'daki müzik salonunda çalışıyordu. Otobiyografisinde, 5 yaşında, annesinin sesinin aniden kabadayı bir asker gibi detone olarak kalabalığının önünde nasıl rezil olduğunu anlattı. Sahne yöneticisi - ya da muhtemelen babası ya da annesinin sevgililerinden biri – annesinin yerine Charlie'nin sahneye çıkmasını istedi. Chaplin ilk önce "Jack Jones" adlı popüler bir şarkı söyledi ve sahne hayatına başlamış oldu. 16 Nisan 1889'da Londra, İngiltere'de doğan , büyük ekranda iz bırakmadan önce bir çocuk dans topluluğu ile çalıştı. Canlandırdığı "The Tramp" karakteri, sessiz film döneminin ikonik bir figürü olarak pandomim ve ilginç hareketlere dayanıyordu. Chaplin, City Lights ve Modern Times gibi filmler çekerek yönetmenlik kariyerine devam etti ve United Artists Corporation'ı kurdu. 25 Aralık 1977'de İsviçre'nin Vaud kentindeki Corsier-sur-Vevey'de öldü.

CHARLIE CHAPLIN KİMDİR? NE ZAMAN ÖLDÜ?
Melon şapkası, bıyığı ve bastonu olan tatlı küçük adam karakteri "The Tramp" ile ünlenen Charlie Chaplin, sessiz film döneminin ilk süperstarlarından biriydi ve endüstriyi birkaç kişinin sahip olabileceği şekilde yükseltiyordu.

İşte Chaplin'in ilginç hayatı...

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Charlie Chaplin’in ölümünün 42. yılı! Charlie Chaplin kimdir? Hayatı ve filmleri
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