Charlie Chaplin’in ölümünün 42. yılı! Charlie Chaplin kimdir? Hayatı ve filmleri

Chaplin'in her iki ebeveyni de Londra'daki müzik salonunda çalışıyordu. Otobiyografisinde, 5 yaşında, annesinin sesinin aniden kabadayı bir asker gibi detone olarak kalabalığının önünde nasıl rezil olduğunu anlattı. Sahne yöneticisi - ya da muhtemelen babası ya da annesinin sevgililerinden biri – annesinin yerine Charlie'nin sahneye çıkmasını istedi. Chaplin ilk önce "Jack Jones" adlı popüler bir şarkı söyledi ve sahne hayatına başlamış oldu. 16 Nisan 1889'da Londra, İngiltere'de doğan Charlie Chaplin, büyük ekranda iz bırakmadan önce bir çocuk dans topluluğu ile çalıştı. Canlandırdığı "The Tramp" karakteri, sessiz film döneminin ikonik bir figürü olarak pandomim ve ilginç hareketlere dayanıyordu. Chaplin, City Lights ve Modern Times gibi filmler çekerek yönetmenlik kariyerine devam etti ve United Artists Corporation'ı kurdu. 25 Aralık 1977'de İsviçre'nin Vaud kentindeki Corsier-sur-Vevey'de öldü.

CHARLIE CHAPLIN KİMDİR? NE ZAMAN ÖLDÜ?

Melon şapkası, bıyığı ve bastonu olan tatlı küçük adam karakteri "The Tramp" ile ünlenen Charlie Chaplin, sessiz film döneminin ilk süperstarlarından biriydi ve endüstriyi birkaç kişinin sahip olabileceği şekilde yükseltiyordu.

İşte Chaplin'in ilginç hayatı...