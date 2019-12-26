Kızılay, 22.3 milyon insana yardım etti

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ile birlikte dünyanın her köşesindeki ihtiyaç sahiplerinin yanında olan ve insani yardımlarıyla dikkat çeken Türk Kızılayı'nın 2019 yılı içinde yapılan insani yardımların genel değerlendirilmesi yapıldı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın Conrad Otel'de düzenlediği toplantıda 2019 yılı faaliyetleri içerisinde 22 milyon 324 bin 600 insana yardımda bulunduklarını 2020 hedeflerinin ise 25 milyon insana yardım olduğunu açıkladı. Kınık, "2019 yılında Türk Kızılayı olarak 71 ülkede 8 milyon insana ulaştık. 2020 yılı hedefimizde ise 81 ülkede 8.5 milyon kişiye yardım eli uzatmayı hedefliyoruz. Kızılay kartı ile 2 milyon 300 bin mülteci ve çocuğa 3 milyar kızılay kartı ile yardım yapıldı" diye konuştu.