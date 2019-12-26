Kosova’da 2 bin 351 kişi Türkçe öğrendi

osova'da

BUGÜN NELER OLDU

yaklaşık 10 yıldır aktif faaliyet gösteren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Türkçe kursunu tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi. Prizren'deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan enstitü müdürü Dr. Mehmet Ülker, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi olarak Kosova'da bugüne kadar 2 bin 351 Arnavut ve Boşnak asıllı vatandaşın Türkçe kurslarını tamamladığını söyledi. Törende sertifika alan öğrenciler, kursa dair memnuniyetlerini dile getirirken, Türk kültürü hakkında birçok bilgi edindiklerini söyledi.