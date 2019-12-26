Roket sirenleri çaldı, Netanyahu sığınağa indi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yakın bir bölgede yer alan Aşkelon kentinde partisinin mitingine katıldı. Miting sırasında Netanyahu, Filistin direniş hareketlerinin Gazze'den attığı roketin ardından sirenlerinin çalması üzerine seçim mitingini yarıda bırakıp sığınağa indi.

Sirenlerin durması sonrası yeniden sahneye çıkan Binyamin Netanyahu "Kim izlenim bırakmaya çalıştıysa, çantalarını hemen toplayarak kaçsın" diyerek roket saldırısına karşılık verilebileceği imasını yaptı.

Öte yandan İsrail ordusu da Gazze'den İsrail'in güneyine bir roket atıldığını ve atılan roketin hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini açıkladı.

NETANYAHU PARTİ LİDERLİĞİNDE KALMAK İÇİN SEÇİME GİRECEK



İsrail Başbakanı Netanyahu, Perşembe günü yapılacak parti içi seçimlerde Likud'un liderliğinde kalabilmek için kampanya yürütüyordu.

Eylül ayında Netanyahu'nun katıldığı bir başka seçim etkinliği daha, roket alarmlarının çalması sonrası kısa süreliğine durmuştu.