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Terör örgütü güvenli bölgeden çıkmadı

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Terör örgütü YPG güvenli bölgeden çıkmadı
Terör örgütü YPG/PKK, Rusya ve ABD'nin taahhüdüne rağmen güvenli bölge içinde varlığını sürdürürken Esad rejimi ve Rus güçleri yalnızca bölgenin çevresine yerleşti. Münbiç, Aynularab (Kobani) ve Kamışlı ilçe merkezleri ile Ayn İsa beldesi hala terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. Münbiç'te sözde genel karargah binasında halen var olan örgüt mensupları, Ayn İsa beldesinde postane ve adliye binasında faaliyet gösteriyor. Aynularab'da rejimin kıyafetlerini giyen teröristler, araçlarına Rusya bayrağı asıyor.

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Terör örgütü YPG güvenli bölgeden çıkmadı
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