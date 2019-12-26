Terör örgütü YPG güvenli bölgeden çıkmadı

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BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü YPG/PKK, Rusya ve ABD'nin taahhüdüne rağmen güvenli bölge içinde varlığını sürdürürken Esad rejimi ve Rus güçleri yalnızca bölgenin çevresine yerleşti. Münbiç, Aynularab (Kobani) ve Kamışlı ilçe merkezleri ile Ayn İsa beldesi hala terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. Münbiç'te sözde genel karargah binasında halen var olan örgüt mensupları, Ayn İsa beldesinde postane ve adliye binasında faaliyet gösteriyor. Aynularab'da rejimin kıyafetlerini giyen teröristler, araçlarına Rusya bayrağı asıyor.MiSavunma Bakanlığı (MSB) PKK/YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Cerablus ilçe merkezinde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlatması sonucu 14 sivilin yaralandığını bildirdi