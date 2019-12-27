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ABD'li senatör tweet attı, ’nün Bosna imamı serbest kaldı

’nün imamı Fatih Keskin gözaltına alındı. FETÖ destekçisi ABD’li 'in bu gelişmeyle ilgili tweetinden sonra örgüt üyesi Keskin serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 10:48
ABD'li senatör tweet attı, FETÖ’nün Bosna imamı serbest kaldı

FETÖ'nün Bosna Hersek imamı Fatih Keskin, 3 Aralık'ta gözaltına alındı. Bu gelişme üzerine FETÖ destekçisi ve Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD'li Senatör Ed Markey resmi Twitter'dan 14 Aralık'ta "Türk vatandaşı Fatih Keskin'in Bosna'da tutuklandı. Bosnalı yetkililer kanunlarını takip etmeli ve siyasi amaçlı geri iade taleplerine direnmeliler" paylaşımında bulundu. Bu tweetin ardından 17 Aralık'ta ABD vatandaşı bile olmayan Keskin serbest bırakıldı. FETÖ'cüler bu gelişme üzerine Senatöre teşekkür tweeti yağdırdı.


Markey, 12 Kasım'da "Türkiye'de insan hakları ihlalleri" panelinde FETÖ'cü Enes Kanter'i çağırmış, konuşma yapmasına izin vermişti.

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ABD'li senatör tweet attı, FETÖ’nün Bosna imamı serbest kaldı
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