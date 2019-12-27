Netanyahu korkudan sahneden indi

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BUGÜN NELER OLDU

Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkenin güneyinde yer alan Gazze'ye yakın Aşkelon kentindeki mitingini, roket sirenlerinin çalması üzerine kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kaldı. Netanyahu, Partisi Likud tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Miting sırasında abluka altındaki Gazze'den atıldığı iddia edilen roketler nedeniyle Aşkelon kenti ve çevresinde uyarı sirenleri çalmaya başladı. Bunun üzerine korumaları Netanyahu'yu mitingin yapıldığı salondan çıkardı. Sirenlerin susmasından kısa süre sonra Netanyahu yeniden salona dönerken, miting kaldığı yerden devam etti.Bu gelişmeden saatler sonra İsrail savaş uçakları, Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait "Aşkelon" isimli askeri mevzi ile güneydeki Han Yunus kenti limanının da aralarında bulunduğu noktalara hava saldırısında can kaybı yaşanmadı.