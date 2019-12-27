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Son dakika: 'da yolcu uçağı düştü

'ın Almatı kenti yakınlarında içinde 95 yolcu ve 5 mürettebat bulunan uçak düştü. İlk belirlemelere göre en az 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 06:51 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 08:01
Son dakika: Kazakistan'da yolcu uçağı düştü

Kazakistan'ın Almatı kentinden kalkış sırasında yolcu uçağının düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait uçağın düştüğü belirtildi.

Uçağın kalkış sırasında konutların üzerine düştüğü ifade edilen açıklamada, "Ön belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı." bilgisi verildi.

Kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.


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Son dakika: Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
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