Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Suudi Gazeteci Suud’dan Netanyahu’ya destek

Suudi Gazeteci Suud’dan Netanyahu’ya destek

Veliaht Prense yakınlığı ile bilinen gazeteci Netanyahu için oy istedi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 11:11
Suudi Gazeteci Suud’dan Netanyahu’ya destek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yakınlığıyla bilinen Suudi gazeteci Muhammed Suud, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya parti seçimlerinde destek verme amacıyla telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yakınlığıyla bilinen Suudi gazeteci Muhammed Suud, Likud partisi içerisinde düzenlenen parti başkanlığı seçimlerinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek için telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Netanyahu'ya desteğini ileten Suud, tüm İsrail halkından Netanyahu'ya oy vermelerini istedi. Gazeteci Suud'a teşekkür eden Netanyahu, partisi Likud içerisinde düzenlenen parti başkanlığı seçimlerini kazandı.
Öte yandan gazeteci Suud, Temmuz ayında İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmişti. Filistinliler, gazeteci Suud'u Mescid-i Aksa'nın avlusundan kovmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suudi Gazeteci Suud’dan Netanyahu’ya destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN