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140 bin kişi Hafter’den kaçtı

Giriş Tarihi: 28.12.2019
140 bin kişi Hafter’den kaçtı
Libya'da arkasına yabancı devletlerin desteğini alarak meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni devirmek için savaş başlatan eski general Halife Hafter'in acımasız saldırıları nedeniyle binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Fransız AFP Ajansı'na göre Trablus'ta nisan ayından bu yana süren saldırılar nedeniyle 140 binden fazla kişi evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Kaçanlardan Leyla Muhammed, Trablus'ta inşaatı yarıda kalmış bir apartmana sığındı. Leyla Muhammed ve ailesinin yanı sıra 170'den fazla aile de hayalet binayı andıran bir yerde yaşam savaşı veriyor. Yedi çocuklu Leyla Muhammed, "Elektrik yok, su yok, kanalizasyon yok" dedi.
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140 bin kişi Hafter’den kaçtı
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