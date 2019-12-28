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'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 1 yaralı

'nin Louisiana eyaletine bağlı Lafayette bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Görgü tanıkları, uçağın acil iniş yaparken yüksek gerilim hattına takılarak düştüğünü belirtti

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.12.2019 22:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 22:11
ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Lafayette Havalimanı'ndan kalkan çift motorlu küçük yolcu uçağı, 1,6 kilometre uzaklıktaki posta servis binasına ait otoparka düştü.

Yerel basına açıklama yapan Lafayette polisi, kazaya ilişkin detay vermekten kaçındı, uçaktaki 6 kişiden 3'ünün mürettebattan olduğunu belirtti.

Diğer 3 yolcunun kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları, havalimanından kalktıktan kısa süre sonra acil inişe geçen uçağın, çevredeki yüksek gerilim hattına takılarak düştüğünü söyledi.

Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 1 yaralı
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