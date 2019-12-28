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Erdoğan’ın terör sitemi yılın sözleri arasına girdi

İSMAİL EREL Dünya
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Erdoğan’ın terör sitemi yılın sözleri arasına girdi
Alman haber ajansı DPA, 2019'da dünyada en çok konuşulan ve yıla damgasını vuran sözler arasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklamasını da aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan listeye, 13 Ekim 2019 tarihinde yaptığı konuşmada batılı ülkelerin terörle mücadeleye destek vermemesi nedeniyle dile getirdiği eleştiriyle girdi. Erdoğan'ın, "Siz, bizden yana mısınız, yoksa terör örgütünden yana mısınız?" sözü listeye alındı. Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in göçmenler konusunu görüşmek üzere ocak ayında Türkiye'ye geleceği açıklandı.
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Erdoğan’ın terör sitemi yılın sözleri arasına girdi
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