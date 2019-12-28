Hawaii’de tur helikopteri kayboldu

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ABD'NİN Hawaii eyaletinde 7 kişiyi taşıyan bir tur helikopterinin kaybolduğu bildirildi. Tur helikopterinin sahibinin, Kauai Adası'nın Na Pali sahili turundan dönmesi gereken saatten 45 dakika sonra Sahil Güvenlik ile irtibata geçtiği belirtildi. Helikopterde bir pilot ile ikisi çocuk olduğu sanılan 6 yolcu bulunduğu bildirilen açıklamada, helikopterin elektronik yer göstericisinden sinyal alınamadığı kaydedildi. Arama çalışmaları için Honolulu limanından sahil güvenlik botu ve ekiplerinin yola çıktığı ifade edildi.