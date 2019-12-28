İngiltere’de gizli belgeler kayboldu

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İngıltere dış istihbarat servisi MI6 karargahının güvenlik önlemleri ve mimari planı hakkındaki detayları içeren 100 sayfadan fazla çok gizli dosya ortadan kayboldu. Yeni hükümetin yabancı ajanlar ve hackerlere karşı güvenlik önlemlerini güçlendirme kararı almasından sadece bir hafta sonra meydana gelen olayda, dış istihbarat servisi MI6 karargahının güvenlik önlemleri ve mimarisi hakkındaki detayları içeren 100'den fazla çok gizli belgelerin MI6 binasında kayıplara karıştığı ortaya çıktı. İngiliz basınındaki haberlerde çok gizli belgelerin çalışmalar sırasında MI6 karargahındaki güvenli odada tutulmasının gerektiği vurgulandı ve erişimin sadece şef ve amirlerle sınırlı olduğu kaydedildi. MI6 kaynakları, durumun fark edilmesi üzerine binada tadilat için çalışan tüm personelin tecrit edildiğini söyledi.