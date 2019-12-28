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'de bombalı saldırı: 30 ölü

'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 30 kişinin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.12.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 11:55
Somali'de bombalı saldırı: 30 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir güvenlik denetim noktasında bombalı yüklü araçla saldırı düzenlendi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 7'si öğrenci 30 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

Hastane kaynakları 40'a yakın yaralının çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Son zamanların en ölümcül saldırılarından biri olarak nitelendirilen ve 60'tan fazla yaralının olduğu patlamada ölü sayısının artacağından endişe ediliyor.

Somali Büyükelçiliği iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini teyit ettiklerini belirtti.

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Somali'de bombalı saldırı: 30 ölü
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