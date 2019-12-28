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Haberi: Dünyaca intihar etti! Herkes şoka girdi!

Dünyanın konuştuğu haberi 'dan geldi. Hint sinemasının önde gelen isimlerinden 37 yaşında oyuncu Mumbai'deki evinde ölü bulundu. Kendisinden günlerdir haber alınamayan ünlü oyuncunun ölümü ailesini ve çevresini hüzne boğarken aynı zamanda şoka soktu. 3 yaşında bir oğlu olan Kushal Punjabi'nin yapılan incelemeler sonucunda intihar ettiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 28.12.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 15:28
Son Dakika Haberi: Dünyaca ünlü oyuncu intihar etti! Herkes şoka girdi!

'un sevilen oyuncularından hakkında üzen haber geldi. Edinilen bilgisine göre; hayatını kaybetti. Mumbai'deki evinde ölü bulunan Hint sinemasının önde gelen isimlerinden olan 37 yaşındaki oyuncunun yapılan incelemeler sonucunda intihar ettiği bilgisi ortaya çıktı. 3 yaşında bir oğlu olan Kushal Punjabi oğluna intihar etmeden önce not bıraktı. Kariyerine dansçı olarak başlayan sonrasında oyunculuk yaparak devam eden ünlü oyuncunun ölümü ailesini ve sevenlerini şoka uğrattı.

İşte son dakika haberinin detayları!

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Son Dakika Haberi: Dünyaca ünlü oyuncu intihar etti! Herkes şoka girdi!
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