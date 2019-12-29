Akdeniz’de bir yılda 1235 can yitirildi

BUGÜN NELER OLDU

HER fırsatta dünyaya ders veren Avrupa, kendi topraklarındaki göçmen utancı ile baş edemiyor. Bu yıl içinde Akdeniz'de bin 235 göçmen boğuldu. Yüzlerce göçmen haftalarca limanlara girişine izin verilmediği için aç-susuz bir şekilde denizin ortasında haftalarca bekletildi. Göçmenlere yardım edenler cezalandırıldı. Binlerce çocuk göçmen yine kayıplara karıştı. Anne babaları yanlarında olmayan 18 yaşın altındaki göçmen çocukların akıbeti hala bilinmiyor. Avrupa'nın en kalabalık mülteci kampı olan Yunanistan'ın Moria kampındaki göçmen çocuklar zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Pislik ve sefalet içindeki kampta yaşamak zorunda kalan çoğu 12 yaş altı 6 bin çocuk, çok sayıda kronik hastalıkla karşı karşıya. DIŞ HABERLER