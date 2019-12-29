Chicago’da Müslümanlar zirvesi

BUGÜN NELER OLDU

ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşları olan Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından ABD'nin Chicago kentinde ortaklaşa düzenlenen yıllık kongre başladı. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen MASICNA 2019 Kongresi, Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place'de yapılıyor. Bu yılki ana teması "Bugünün zorluklarıyla yüzleşme ve daha iyi bir geleceğe yatırım yapma" olarak belirlenen kongre, 3 gün sürecek. 100'den fazla Amerikalı Müslüman konuşmacının sunum yapacağı kongrede, ABD'de Müslümanların karşılaştığı İslamofobi, ırkçılık ve ayrımcılık gibi konular ele alınacak.20 binden fazla Müslüman'ı bir araya getirmesi beklenen kongrede, gün boyu sürecek konferans ve eğitim programlarının yanında tanıtım ve alışveriş stantlarının yer alacağı büyük bir pazar alanı da bulunuyor. Söz konusu alanda Türk ticari şirketlerinin yanı sıra, ABD'de kurulu veya organizasyonu bulunan Türk sivil toplum kuruluşları da tanıtım amaçlı stantlar açıyor. Amerika Diyanet Merkezi (DCA), Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Zakat Foundation (ZF) gibi organizasyonlar, kongre alanında açtıkları stantlarda faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıyor.