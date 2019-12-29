Dünyada 'Türkçe' akımı yayılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kültürel diplomasi ile sınırlar aşın, ülkemizi en iyi şekilde tanıtın' talimatı başarıya ulaştı. Balkan Ülkelerinde 7'den 70'e Onlarca insan kurslara akın etti. Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) kurs ve eğitimleri ile Türkçe artık Bosna Hersek başta birçok Balkan ülkesinde resmî dilden sonra en fazla tercih edilen dilen ve devlet okullarında okutulan dil oldu. Artık devlet okullarında Türkçe öğretiliyor. Bu kapsamda 20 bin kişi dil öğrendi.

TÜRKÇE VE TÜRKİYE'YE YOĞUN İLGİ: Türkçe öğrenimi ve Türkiye'ye olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu kapsamda 7 bini taşralara özel olmak üzere yaklaşık 20 bin kişi Türkçe öğrendi. Öğrenciler başta, yetişkinler ve orta yaş üstü insanlar ana dillerinin yanında yabancı dil olarak Türkçe'yi seçiyorlar. Onlarca yıldır ikinci yabancı dil olarak dünyanın en fazla seçilen dili Almanca'nın tahtını sallayan Türkçe, artık ilk sırada.

SABAH, dünyanın bu üç noktasında başlayan akıma yerinde şahitlik etti, Balkanlardaki devlet okullarındaki Türkçe derslerine katıldı.

TÜRKÇE İKİNCİ DİL OLDU: Yunus Emre enstitüsü öğretmenleri ve gönüllüler bugüne kadar ulaşabildikleri kadar insana Türkçe öğretti. İl başta enstitü içinde başlayan Türkçe dersleri zamanla ülkenin özel okullarına son olarak da devlet okullarının resmi müfredatına girdi. Çeviri atölyeleri, sertifikalı kurslarda, kreş ve Türkoloji'lerde verilen dersler artık ülke sınırlarını da aştı. Birçok Balkan ülkesinde 'Türkçe sınıfı' açılması için talep geliyor.

TÜRKÇE ÖĞRENİP DİLİMİZİ ÖĞRETİYORLAR: Son yıllarda 5 bin kişi Türkçe sertifikası aldı. Türkçe devlet okullarında tercih edilen ve okutulan ikinci dil oldu. 160 devlet okulunda üniversiteye kadar Türkçe öğretiliyor. Şu anda sadece Bosna'nın 10 kantonundan 7'sinde ikinci yabancı dil Türkçe oldu. Tercihim Türkçe Projesi ile Balkanlar dilimizi sahip çıktı, akın akın dil öğrenmeye geliyorlar. Yabancılar Türkçe öğretmeni olup, dünya çocuklarına Türk dilini öğretiyorlar. Bu kapsamda ilk etapta Bosna'da 80 Boşnak Türkçe öğretmeni oldu, Türkçe öğretiyor.

TÜRÇE ÖĞRENİMİ 3 YAŞA İNİYOR: Öte yandan Balkan ülkelerinde devletin talebiyle gururlandıran bir gelişme daha yaşandı. Çıkan karara göre artık yabancı uyruklu kişilerin çocuklarına 3 yaşından itibaren Türkçe eğitimi verilecek. Minikler anaokulundan önce 3 yaşından itibaren eğitim almaya başlayacak. Ayrıca Yunus Emre Sanat, spor ve akademik anlamda yetenekli çocukları keşfediyor. Bu şekilde eğitilen çocuklar şimdi uluslararası alanda Türkçe olarak ülkelerini temsil ediyorlar.

Halima Kekic: Boşnağım ama Türkiye hayranıyım. Hayatımda bir boşluk vardı, özümü aradım ve buldum. Türkçe ve Türkiye atalarımızın ortak mirası. 4,5 yıldır enstitüye geliyorum. Türkiye ve Türkçeyi o kadar çok seviyorum ki Türkoloji okuyorum. Tüm kariyerimi Türkçe üzerine kurdum. Hayallerim için güzel Türkiye için daha çok çalışacağım.

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ OLDU: (Eldina Memiç) Boşnak asıllıyım. Türkiye benim için özel bir ülke. Türkiye Cumhurbaşkanının Bosna'ya olan destek ve hassasiyeti beni çok etkiledi. 40 yaşında Türkçe öğrendim. Şimdi ülkemdeki her yaştan insana bu dili öğretiyorum. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Bu dili öğretmekten dolayı çok memnunum.

KALBİMİZDE BİR TÜRKİYE VAR: (Dzemal Pecar) Hepimizin kalbinde bir Türkiye var. Şu an dil bizim köprümüz oldu. Yunus Emre ile iki yıl önce tanıştım. Türkiye'de üniversite okumak için çalışıyorum. Boşnağım ama kalbimde büyük bir Türkiye var.