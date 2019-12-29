Hindistan’da onbinler yine sokaklara aktı

BUGÜN NELER OLDU

Hindıstan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor. Tamil Nadu eyaletinin başkenti Çennai'deki gösterilere onbinlerce kişi katıldı. Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor. Hindistan'da Müslümanların en yoğun olduğu Uttar Paradeş eyaletinde gösterilerin başlamasından bu yana şimdiye kadar 27 kişinin öldüğü biliniyor. Aktivistlere göre en az bin kişi de gözaltına alındı. Uttar Pradeş eyaletinin 21 bölgesinde internet hizmetlerine erişim askıya alınmıştı.