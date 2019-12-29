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Putin, ile Libya krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela ile Libya krizini görüştü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 29.12.2019 19:16 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 19:16
Putin, Merkel ile Libya krizini görüştü

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Putin, Merkel ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Almanya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu dahil krizin çözümünde siyasi ve diplomatik çabaların artırılmasının uygun olacağı vurgulandı.

Suriye meselesine de değinilen görüşmede, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesi ve Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus doğal gaz transit anlaşması ile ilgili müzakere süreci de ele alındı.

Ukrayna ile ayrılıkçılar arasında gerçekleştirilen esir değişiminin de olumlu değerlendirildiği kaydedildi.

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Putin, Merkel ile Libya krizini görüştü
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