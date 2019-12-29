Putin’in ‘yenilmez’ silahı Avangard kullanıma hazır

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ordu envanterine dahil edilen "Avangard" kıtalararası hipersonik füzenin kullanıma hazır hale geldiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Avangard füze sisteminin kullanıma hazır hale getirildiğine dair bilgi verdi. Putin, geçen yıl martta Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, aralarında Avangard ve Sarmat füze sistemlerinin de bulunduğu pek çok yeni silahı "yenilmez" olarak nitelendirmişti."Dünyada artık istediğimiz noktayı vurabiliriz" diyen Rusya lideri Putin, ABD menşeli herhangi bir füze kalkanının da buna engel olamayacağını ifade etti. Hipersonik başlığa sahip nükleer kapasiteli füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.