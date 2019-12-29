Somali’de bombalı saldırı: İkisi Türk 90 ölü, 120 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir gümrük kontrol noktasına yönelik bombalı saldırıda 90 kişi öldü,120 kişi yaralandı. Bombalı aracın infilak ettirilmesi sırasında üniversite öğrencilerini taşıyan bir aracın yanından geçtiği öğrenildi. Mogadişu-Afgoya asfalt yol yapım projesinde çalışan Aydın Nazilli nüfusuna kayıtlı Turan Sevi ve Denizli Honaz nüfusuna kayıtlı dozer operatörü Mehmet Kaplan'ın da saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. Mustafa Yalman isimli bir diğer Türk çalışanın ise 5 dakika önce şantiye kamyonuyla bölgeden ayrıldığı için şans eseri hayatta kaldığı bildirildi. Türk işçilerin Katar'ın finanse ettiği projede bir Türk inşaat firması için çalıştığı öğrenildi.Milli Savunma Bakanlığı, Somalililere destek olmak amacıyla sağlık malzemeleri ve personeli gönderildiğini açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Somali halkına başsağlığı dilerken "Orası önemli ve dost bir ülke. Çeşitli terör örgütlerinin saldırıları altında. Yine yalnız bırakılmayacak" dedi. Somali hükümet sözcüsü İsmail Muhtar, saldırıda ağır yaralananların fazla olduğunu söyleyerek ölü sayısının artabileceğinden endişe edildiğini kaydetti. Mogadişu'daki Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 41 yaralının getirilerek tedaviye alındığı bildirildi. Hastanenin yöneticisi Operatör Dr. Aşır Eraslan, yaralılardan 15'nin ameliyat edildiğini belirterek, "Yaralılara gereken müdahaleler yapılıyor. Başka hastanelerden de bize intikal ettirilenler oldu. Hastanemiz burada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor" ifadesini kullandı.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Paylaşımında terör saldırısını lanetleyen Erdoğan, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır" ifadesini kullandı.