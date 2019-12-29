SON DAKİKA HABERİ: Dünyaca ünlü oyuncu intihar etti! Herkes şoka girdi!

Bollywood'un sevilen oyuncularından Kushal Punjabi hakkında üzen haber geldi. Edinilen son dakika bilgisine göre; ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Mumbai'deki evinde ölü bulunan Hint sinemasının önde gelen isimlerinden olan 37 yaşındaki oyuncunun yapılan incelemeler sonucunda intihar ettiği bilgisi ortaya çıktı. 3 yaşında bir oğlu olan Kushal Punjabi oğluna intihar etmeden önce not bıraktı. Kariyerine dansçı olarak başlayan sonrasında oyunculuk yaparak devam eden ünlü oyuncunun ölümü ailesini ve sevenlerini şoka uğrattı.

İşte son dakika haberinin detayları!