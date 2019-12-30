30'uncu kattan asansör boşluğuna düştü, 8'inci katta kurtarıldı

Olay, Çin'in Guizhou bölgesindeki Liupanshui kentinde bulunan bir binada meydana geldi. 30'uncu kattan asansörü çağıran adam, asansör gelmemesine rağmen kapı açılınca içeriye adım attı ve boşluğa düştü. Asansörün demir halatlarına tutunan adam, halata asılı halde kaymaya başladı. Cebindeki telefonuyla itfaiyeyi arayan ve demir halatlara tutunmuş halde 20 dakikadan fazla kurtarma ekiplerini bekleyen adam, bitkin halde kurtarıldı. Yerel medya, adamın demir halatlara tutunmuş halde 22 kat aşağıya kaydığını, itfaiye tarafından 8'inci katta kurtarıldığını duyurdu. Kurtarma anları, saniye saniye itfaiyenin kask kameralarınca kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU