Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Libya tezkeresi açıklaması!

Bakan Çavuşoğlu İYİ Parti'yi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Libya'ya asker gönderme tezkeresinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile TBMM'ye gideceğini söyledi.

Dışişleri Başkanı Çavuşoğlu'ndan İyi Parti Genel Merkezi'ndeki 'Libya Tezkeresi' görüşmesi sonrası açıklama

LİBYA'YA ASKER GÖNDERME TEZKERESİNİN GÜN İÇİNDE MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Çavuşoğlu, ardından İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Meral Akşener ile görüştü. Çavuşoğlu iki lidere Libya tezkeresi konusunda bilgilendirmede bulundu.

Akşener ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla tezkerenin gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gideceğini Cumhurbaşkanlığı makamından öğrendik" dedi.

Çavuşoğlu, "Temaslarımız gayet güzel şekilde geçti. Bilgilendirmelerimizi yaptık. Her iki tarafla da görüş alışverişinde bulunduk. Hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem Sayın Akşener'e teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz kritik durumlarda siyasileri bilgilendirmektir. Karar siyasi partilerindir. Her partinin görüşü farklı olabilir. Sayın Akşener İYİ Parti'nin bir karar vermediğini kendi aralarında istişare edeceklerini söyledi" diye konuştu.

TEZKEREYE İHTİYACIMIZI ANLATTIK



Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ise "Niye tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık" ifadelerini kullandı.