Çeçen lider Osaev'i öldüren sanık hakkındaki beraat kararını yargıtay bozdu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı tebliğnamede dava sürecinde dinlenen iki tanığın, görüntülerdeki kişinin Temur Makhauri olduğunu söylediğini belirtti. Tebliğnamede, sanığın dosya kapsamında anlaşılan kişiliği, çok taraflı bağlantı ve ilişkileri nazara alınarak sanığın tutuklandıktan sonra temin edilen fotoğraflarıyla olay anı ve sonrasındaki görüntüler karşılaştırması ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na sorularak hukuki durumunun takdir edilmesi gerektiği ifade edildi. Savcılık bu nedenle eksik inceleme ve araştırmaya dayalı beraat kararının bozulmasını talep etti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise kararında sanığın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobilin patlaması sonucu öldüğüne dair ulusal medyada bilgilerin yer aldığını ancak söz konusu bilginin gerçekliği ve teyidi için kolluk makamları aracılığıyla araştırma ve ülkesiyle yazışma yapılmasını istedi. Gelen cevabın sonucuna göre sanık hakkında ölüm nedeniyle düşme kararı verilip verilmeyeceğinin tartışılması zorunluluğunun bozmayı gerektirdiği bu nedenle diğer yönleri incelenmeyen hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak bozulmasına karar verildi. Kararının bozulmasının ardından dosya yeniden Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Çeçen lider Ali Osaev, 2009 yılında Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesine ilişkin Gürcü asıllı Temur Makhauri, 2012 yılında gözaltına alındı. Cinayet iddialarını reddeden kod adı Zona olan Makhauri, Gürcistan istihbaratı adına çalıştığını savcılık ifadesinde itiraf etti. Savcı, Makhauri hakkında "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Bakırköy 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2016 yılında görülen son duruşmada tutuklu Makhauri'nin üzerine atılı suçlar hakkında cezalandırılmasına yetecek yeterli ve inandırıcı delil edilemediğinden beraatine karar verildi. Sanığın tahliye edilmesinin ardından, müşteki avukatı kararı temyiz etti.