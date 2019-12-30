Diplomatik kriz çıkaran toplu tecavüz davasında karar!

Güney Kıbrıs'ın ünlü eğlence merkezinde 19 yaşındaki bir kadının 12 İsrailli turist tarafından toplu tecavüze uğradığını iddia etmiş, 12 İsrailliden şikayetçi olmuştu. Şikayetin ardından gözaltına alınan 12 İsrailli turist mahkemeye çıkarılmış ve İsrail hükumeti olayı yakın takibe almıştı. Olay İngiltere ve İsrail arasında kısa süreliğine diplomatik kriz çıkarmıştı.Olayın ardından 12 İsrailli turistin tecavüzüne uğrayan 19 yaşındaki İngiliz kadına 'yalan ifade' ve 'iftira' suçlamalarında bulunuldu. 19 yaşındaki kadının yargılandığı dava sonuçlandı.
Giriş Tarihi: 30.12.2019 14:36Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 14:52
Geçtiğimiz yaz, 19 yaşındaki İngiliz turist Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir eğlence merkezinde 12 İsrailli erkeğin tecavüzüne uğradığını iddia ederek polise suç duyurusunda bulunmuştu.