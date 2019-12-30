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Fransa'dan skandal Libya adımı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel , Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya adımı sonrası skandal bir görüşmeye imza attı. Macron, darbeci Abdulfettah el ile Libya mutabakatını konuştu.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 21:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 21:27
Fransa'dan skandal Libya adımı!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya adımı sonrası skandal bir görüşmeye imza attı. Macron, darbeci Sisi ile Libya mutabakatını konuştu.

Fransa'dan skandal Libya adımı! Macron darbeci Sisi ile görüştü


SKANDAL AÇIKLAMA
Fransız cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider telefon görüşmesinde Libya'da çatışmaların yükselmesinin getireceği riskleri ele aldı. Macron ve Sisi tüm Libyalı ve uluslararası aktörlere temkinli davranma çağrısında bulundu.

Macron ve Sisi'nin Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz mutabakatı anlaşmasının uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğu konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

DARBECİ SİSİ DARBECİ HAFTER DESTEKLİYOR
Libya'da Katar ve Türkiye Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Hafter'le ittifak halindeki Tobruk hükümetini destekliyor.

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Fransa'dan skandal Libya adımı!
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